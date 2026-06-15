«Укрзализныця» предупредила о значительных задержках поездов после массированной атаки

«Укрзализныця» сообщила о существенных задержках ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры и необходимых остановок для эвакуации пассажиров после массированной атаки.

Об этом говорится на страницах УЗ в соцсетях.

Несмотря на осложнения, движение поездов дальнего следования между городами сохранено, отмечают в компании. Наибольшие задержки фиксируются у следующих рейсов:

№53/54 Одесса — Днепр: +3 часа 50 минут

№75/76 Кривой Рог — Киев: +3 часа 30 минут

№21/22 Харьков — Львов: +3 часа 30 минут

№65/66 Киев — Сумы: +3 часа 30 минут

№7/8 Одесса — Харьков: +3 часа

№39/40 Запорожье — Солотвино: +3 часа 40 минут

№45/46 Харьков — Ужгород: +3 часа 30 минут

№21/22 Львов — Харьков: +3 часа 15 минут

Железнодорожники работают над восстановлением повреждённой инфраструктуры, привлекают вспомогательные локомотивы и корректируют маршруты, чтобы доставить пассажиров к пунктам назначения как можно быстрее.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 70 ракет различных типов и более 600 ударных беспилотников.

Очередной комбинированной ракетно-дроновой атаки подвергся Киев. В настоящее время известно о четырёх погибших и 23 раненых, среди них — ребёнок. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

В частности, в Киеве под удар попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, в столице в результате российской атаки получила повреждения Национальная киностудия имени Александра Довженко — одна из старейших киностудий Украины. На территории объекта возник пожар.

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