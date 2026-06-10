«Укрзализныця» предупредила о дефиците билетов из-за летнего ажиотажа

«Укрзализныця» вошла в самый пиковый период пассажирских перевозок 2026 года и предупреждает о существенном росте спроса на железнодорожные билеты в летний сезон.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

6 мая 2026, 15:23 «Укрзализныця» откроет сотни мобильных укрытий возле станций и критических объектов Из-за участившихся ударов по железной дороге Укрзализныця откроет более 800 мобильных укрытий вблизи станций, а также возле критических объектов, обеспечивающих движение поездов.

Как отмечается, «Укрзализныця» сейчас ежедневно фиксирует около 340 тысяч запросов на билеты, тогда как фактическая пропускная способность составляет примерно 80 тысяч пассажиров в сутки. Из-за этого соотношение спроса к имеющимся местам уже сейчас достигает около 4 претендентов на одно место, а в пиковые периоды может вырасти до 6–7.

Отмечается, что лето традиционно является периодом максимальной нагрузки на железнодорожную систему – растут поездки на отдых, внутренний туризм, а также перевозки детских групп и военнослужащих.

За первую неделю летнего сезона железной дорогой уже воспользовались 472 873 пассажира. Наиболее загруженным стал поезд №104 Львов – Лозовая, который перевез более 13 тысяч человек. В «Укрзализныце» прогнозируют, что в целом за три летних месяца пассажиропоток может достигнуть около 7 миллионов человек.

В компании подчеркивают, что главным способом повысить шансы на покупку билета является заблаговременное планирование поездки. Продажа билетов открывается за 20 дней до даты отправления, поэтому пассажирам советуют регулярно мониторить наличие мест сразу после старта продаж.

Среди доступных инструментов также функция автоматического выкупа билетов в мобильном приложении: пользователь может выбрать рейс и дату, а система автоматически приобретет билет, как только он появится в продаже.

Напоминаем, «Укрзализныця» с 12 мая открыла возможность покупки пригородных билетов через мобильное приложение по всей территории Украины. Ранее функция работала только на отдельных направлениях, однако теперь стала доступной для всех пользователей.

Также ранее сообщалось, что «Укрзализныця» развернет более 800 модульных мобильных укрытий по всей территории Украины на станциях и в наиболее опасных местах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.