В Киеве мошенник выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен: ему сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 25-летнему жителю Одессы, которого подозревают в мошенничестве в отношении волонтера. Мужчина выманил почти 900 тысяч гривен под предлогом продажи комплектующих для беспилотников.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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По данным следствия, в декабре 2025 года подозреваемый вместе с другими лицами создал Telegram-канал, через который предлагал товары для военных нужд.

В канал обратился бывший военнослужащий, который после службы продолжил помогать своему подразделению как волонтер. Он планировал приобрести комплектующие для дронов и договорился об их поставке.

После этого мужчина перечислил на указанный счет почти 900 тысяч гривен. Однако заказанные товары так и не получил, а впоследствии понял, что его обманули.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева 25-летнему жителю Одессы сообщили о подозрении по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к мошенничеству.

Напомним, в апреле из Эстонии экстрадировали организатора мошеннической схемы продажи автомобилей для ВСУ, участники которой представлялись волонтерами и представителями известных благотворительных фондов, в частности фонда Сергея Притулы, обманывая военных. Военным был нанесен ежемесячный ущерб на сумму более 5 млн грн.

А ранее правоохранители разоблачили организованную межрегиональную группу мошенников, которая под видом государственной программы «єДопомога» создавала фишинговые сайты и выманивала у граждан персональные данные и деньги с банковских счетов.

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