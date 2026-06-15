В Харькове объявили День траура по спасателям, погибшим в результате ночной атаки

В Харькове среда, 17 июня, объявлена Днем траура по пяти спасателям, погибшим в результате российского удара, который произошел минувшей ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

«Траур по погибшим в результате российской атаки в ночь на 15 июня будет объявлен в Харькове в среду, 17 июня, с 00:00 до 17:00. Соответствующее распоряжение подписал городской голова», – говорится в сообщении.

Согласно документу, в День траура на зданиях городского совета, а также на объектах коммунальных предприятий, учреждений и заведений должны быть приспущены Государственные флаги Украины. Также в городе будет ограничено проведение развлекательных мероприятий и громкое звучание музыки.

«В этот день город почтит память сотрудника Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета и спасателей ГСЧС, погибших во время ликвидации насследований обстрела. В День траура пройдут скорбные мероприятия и прощание с погибшими», – сообщает горсовет.

Уточняется, что в результате обстрела погибли сотрудник департамента чрезвычайных ситуаций горсовета Алексей Дорожкин, а также спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части города Харькова:

командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;

пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;

пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;

водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.

Напомним, 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в том числе «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

В Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли четверо спасателей ГСЧС и один работник гражданской защиты, еще 9 спасателей получили ранения.

Отметим, что террор «повторных ударов» россия совершает уже не первый год. Его цель – убить спасателей, работающих на местах прилетов.

Также российская оккупационная армия в понедельник вечером, 15 июня, обстреляла зоопарк в Харькове. В результате атаки пострадали животные.

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