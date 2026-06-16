В Ирпене произошло ДТП с участием несовершеннолетних, есть пострадавшие

Общество
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В Ирпене водитель Mitsubishi выехал на встречную, где столкнулся с другим автомобилем. Трое детей, пострадавших в результате ДТП, госпитализированы.
t.me/kyivregionpolice

Во вторник, 16 июня, в городе Ирпень Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Отмечается, что сегодня около 18:00 в полицию на спецлинию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Ирпень.

Правоохранители установили, что водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Университетской, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia.

«В результате ДТП телесные повреждения получили трое несовершеннолетних детей, которые находились в транспортном средстве Mitsubishi», – говорится в сообщении полиции.

Как отмечается, всех пострадавших детей госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте столкновения работают правоохранители, устанавливающие все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Шептицком произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина, еще четыре человека, среди которых двое детей, попали в больницу.

Как известно, 49-летний житель Херсонской области, управляя автомобилем Mercedes, на большой скорости 5 июня въехал в подземный пешеходный переход на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. В результате наезда четверо граждан, среди которых был ребенок, погибли на месте, еще трое получили ранения. Водителя взяли под стражу без возможности внесения залога.

Также в Министерстве внутренних дел анонсировали ужесточение ответственности для нарушителей ПДД.

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ДТП Авария Пострадавшие Дети Киевская область Ирпень
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