В Ирпене произошло ДТП с участием несовершеннолетних, есть пострадавшие

Во вторник, 16 июня, в городе Ирпень Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что сегодня около 18:00 в полицию на спецлинию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Ирпень.
Правоохранители установили, что водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Университетской, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia.
«В результате ДТП телесные повреждения получили трое несовершеннолетних детей, которые находились в транспортном средстве Mitsubishi», – говорится в сообщении полиции.
Как отмечается, всех пострадавших детей госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.
На месте столкновения работают правоохранители, устанавливающие все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в Шептицком произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина, еще четыре человека, среди которых двое детей, попали в больницу.
Как известно, 49-летний житель Херсонской области, управляя автомобилем Mercedes, на большой скорости 5 июня въехал в подземный пешеходный переход на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. В результате наезда четверо граждан, среди которых был ребенок, погибли на месте, еще трое получили ранения. Водителя взяли под стражу без возможности внесения залога.
Также в Министерстве внутренних дел анонсировали ужесточение ответственности для нарушителей ПДД.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»