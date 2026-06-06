Mercedes участника смертельного ДТП в Киеве имел десятки нарушений ПДД

Автомобиль Mercedes-Benz C300, ставший участником смертельного дорожно-транспортного происшествия, ранее неоднократно фигурировал в нарушениях правил дорожного движения. Всего за транспортным средством зафиксировано 39 нарушений, большинство из которых касались превышения скорости.

Об это сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

По его словам, только в течение прошлого года за автомобилем было зафиксировано 18 случаев превышения скоростного режима. Кроме того, в марте этого года транспортное средство уже попадало в ДТП без пострадавших.

Белошицкий поставил под сомнение эффективность действующих штрафов за превышение скорости и высказался за внедрение механизмов, которые позволят государству жестче реагировать на систематические нарушения правил дорожного движения.

«Очень много эмоций и чего хотелось бы еще сказать. Но основное сейчас: штраф 340 грн – это достаточно для того, чтобы нарушитель так не поступил больше в будущем?», – написал он.

В то же время Белошицкий привел общую статистику нарушений на дорогах. По его данным, с начала 2026 года правоохранители зафиксировали более одного миллиона административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Также патрульные вынесли более 1,7 миллиона постановлений за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Напомним, в Киеве задержали 49-летней водителя Mercedes, который 5 июня на большой скорости въехал в подземный переход на Чоколовском бульваре.

В результате аварии погибли четыре человека, среди которых ребенок. Еще три человека получили тяжелые травмы.

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