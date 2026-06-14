На Львовщине произошло смертельное ДТП, среди пострадавших – дети

В городе Шептицкий во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. В результате столкновения погибла женщина, а еще четыре человека были госпитализированы, среди них есть дети.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции во Львовской области.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Как отмечается, смертельная авария произошла в субботу, 13 июня, около 10:40 на улице Радеховской.

По предварительным данным, на дороге столкнулись автомобили Renault Megane, которым управляла 35-летняя женщина, и Peugeot Partner под управлением 58-летней женщины-водителя, которая погибла на месте происшествия от полученных травм.

В результате сильного удара пострадали также пассажиры и водитель автомобиля марки Renault – 36-летний мужчина и двое мальчиков 8 и 11 лет получили телесные повреждения, их срочно госпитализировали.

Следователи полиции Львовщины открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и причины ДТП.

«Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми годов с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового», – говорится в сообщении.

Как известно, 49-летний житель Херсонской области, управляя автомобилем Mercedes, на большой скорости 5 июня въехал в подземный пешеходный переход на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. В результате наезда четверо граждан, среди которых был ребенок, погибли на месте, еще трое получили ранения. Водителя взяли под стражу без возможности внесения залога.

Напомним, в Министерстве внутренних дел анонсировали ужесточение ответственности для нарушителей ПДД.

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