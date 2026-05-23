На Хмельнитчине в результате ДТП погиб подросток, среди пострадавших есть дети

В селе Гвардейское Хмельницкой области в результате столкновения мотоцикла и автомобиля погиб 15-летний подросток, а среди травмированных – двое малолетних детей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.
Как отмечается, смертельное ДТП произошло около 21:00 в пятницу, 22 мая.
«Произошло столкновение между мотоциклом Honda, за рулем которого находился 15-летний житель с. Райковцы, и автомобилем Daewoo Sens под управлением 23-летней девушки», – говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия. В то же время, во время аварии травмировались водитель автомобиля и трое ее пассажиров. Среди пострадавших – 40-летняя женщина и двое малолетних детей четырех и пяти лет.
По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.
Как известно, недавно в Хмельницком запретили езду на электросамокатах после гибели ребенка.
Напомним, также под Киевом произошло смертельное ДТП с участием электросамоката, на котором ехали двое детей – 10-летний мальчик погиб на месте, 8-летний получил многочисленные травмы.
Также ранее в Звенигородском районе Черкасской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека – двое военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки и один гражданский.
