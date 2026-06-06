Смертельное ДТП в Соломенском районе: водителю грозит до десяти лет тюрьмы

Следователи полиции сообщили о подозрении водителю, который устроил смертельное ДТП в Соломенском районе Киева в пятницу, 5 июня.

Об этом сообщают Офис генпрокурора и пресс-служба столичной полиции.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Как известно, в результате ДТП четверо пешеходов – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте. Также были травмированы трое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

«Сам водитель получил телесные травмы, не представляющие угрозы для его жизни. Он задержан и находится под охраной в палате больницы. К настоящему времени установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что с января 2025 года водителя 5 раз привлекали к административной ответственность за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения.

Кроме сообщения о подозрении, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

«Водителю, который вчера совершил смертельное ДТП в Соломенском районе, объявлено о подозрении... За содеянное ему грозит до десяти лет заключения», – заявили в полиции.

Следователи полиции Киева задержали водителя в порядке статьи 208 УПК Украины и сейчас под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры объявили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Напомним, в Киеве задержали 49-летнего водителя Mercedes, который 5 июня на большой скорости въехал в подземный переход на Чоколовском бульваре.

Вскоре стало известно, что автомобиль Mercedes-Benz C300, ставший участником смертельного дорожно-транспортного происшествия, ранее неоднократно фигурировал в нарушениях правил дорожного движения. Всего за транспортным средством зафиксировано 39 нарушений, большинство из которых касались превышения скорости.

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