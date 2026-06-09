Клименко анонсировал новую систему санкций за нарушение ПДД: что известно

В Министерстве внутренних дел анонсировали ужесточение ответственности для нарушителей ПДД и заявили, что драфт документа будет представлен «сегодня-завтра».

Такое заявление 9 июня сделал глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, проект системы санкций за нарушение правил дорожного движения сейчас уже готовится, но в нем речь пока не идет о балльной системе. Рассматривается механизм, который будет автоматически фиксировать количество и тяжесть нарушений правил и применять к водителям санкции.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

«Например, будет десять нарушений превышения скорости – и будут санкции. Это может быть лишение водительского удостоверения, ограничение или повторная сдача экзамена. Санкции должны быть всегда, и они должны быть понятны людям», – объяснил министр.

Клименко отметил, что балльная система уже запускалась, однако не получила одобрения. Тем не менее «власть не может не реагировать на запрос людей».

«Сейчас речь будет идти не о баллах, а о работе системы. Будут какие-то санкции», – сказал он.

По его словам, запуск балльной системы наказаний – процесс длительный. В то время как санкции должны быть, и они должны быть понятны людям. Также он подчеркнул, что балльная система будет следующим этапом, поскольку требует соответствующей инфраструктуры.

«Вместе с Нацполицией, народными депутатами, юристами будем с этой недели работать над этим», – добавил глава МВД.

Напомним, 8 июня правительство заявило, что готовит комплекс решений, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и усиление дисциплины среди участников движения. Это стало реакцией на смертельное ДТП, произошедшее в Киеве 5 июня.

Как известно, в прошлую пятницу на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Павел Плешивцев двигался на большой скорости, не справился с управлением и выехал на пешеходную часть у входа в подземный переход. Жертвами аварии стали 4 человека.

Позже водителя задержали и взяли под конвой. Известно, что Mercedes участника смертельной аварии в Киеве уже имел десятки нарушений ПДД.

А 8 июня стало известно, что водителю–виновнику смертельного ДТП в Киеве на Караваевых дачах избрали меру пресечения. Его взяли под стражу без права внесения залога.

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