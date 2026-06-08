Смертельное ДТП в Киеве: водителя взяли под стражу

Водителю–виновнику смертельного ДТП в Киеве на Караваевых дачах избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Телеграм-канале 8 июня.

Меру пресечения водителю Mercedes-Benz Павлу Плешивцеву избрал Шевченковский райсуд 8 июня.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП с четырьмя погибшими заявил, что не рад, что остался жив, и для него, «как для отца пятерых детей, абсолютно невыносимо то, к чему он причастен».

«Адвокат водителя отметил, что его клиент не рад, что остался жив. По словам стороны защиты, они готовы сотрудничать со следствием и «отбеливаться не собираются». Адвокат добавил, что подозреваемый не может физически бежать или самостоятельно передвигаться, поэтому просит дождаться завершения его лечения. Сам водитель заявил, что чувствует себя виновным в совершении ДТП», – говорится в сообщении полиции.

Прокурор отметил, что содержание под стражей означает ограничение передвижения, но не ограничивает оказание медпомощи, в которой нуждается подозреваемый.

Как известно, 49-летний житель Херсонской области, управляя автомобилем Mercedes, на большой скорости 5 июня въехал в подземный пешеходный переход на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. В результате наезда четверо граждан, среди которых был ребенок, погибли на месте, еще трое получили ранения.

Следователи полиции Киева задержали водителя в порядке статьи 208 УПК Украины и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры объявили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

5 июня 49-летнего водителя Mercedes взяли под конвой. А позже стало известно, что автомобиль Mercedes-Benz C300, ставший участником смертельного дорожно-транспортного происшествия, ранее неоднократно фигурировал в нарушениях правил дорожного движения. Всего за транспортным средством зафиксировано 39 нарушений, большинство из которых касались превышения скорости.

На следующий день следователи полиции сообщили о подозрении водителю. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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