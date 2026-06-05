В Киеве автомобиль на скорости влетел в пешеходную зону, есть погибшие

В Соломенском районе Киева вечером 5 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.
Об обстоятельствах трагедии сообщила столичная полиция.
Авария произошла примерно в 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и на скорости выехал на пешеходную зону.
В результате ДТП на месте погибли четверо граждан, а еще трое получили травмы и ранения.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные. Все происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении.
Также известно, что из-за ДТП затруднено движение в направлении улицы Вадима Гетьмана.
Напомним, накануне в Харьковской области произошло ДТП с участием автобуса со школьниками. В результате аварии, которая произошла на трассе Р-58, травмированы пять человек, среди них трое детей.
А ранее под Киевом произошло смертельное ДТП с участием электросамоката, на котором ехали двое детей – 10-летний мальчик погиб на месте, 8-летний получил многочисленные травмы.
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