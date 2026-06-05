В Киеве автомобиль на скорости влетел в пешеходную зону, есть погибшие

Общество
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В Соломенском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, еще трое пострадали.
Фото: t.me/gunpKyiv

В Соломенском районе Киева вечером 5 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

Об обстоятельствах трагедии сообщила столичная полиция.

Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах УкраиныНачалась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Авария произошла примерно в 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и на скорости выехал на пешеходную зону.

В результате ДТП на месте погибли четверо граждан, а еще трое получили травмы и ранения.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные. Все происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении.

Также известно, что из-за ДТП затруднено движение в направлении улицы Вадима Гетьмана.

Напомним, накануне в Харьковской области произошло ДТП с участием автобуса со школьниками. В результате аварии, которая произошла на трассе Р-58, травмированы пять человек, среди них трое детей.

А ранее под Киевом произошло смертельное ДТП с участием электросамоката, на котором ехали двое детей – 10-летний мальчик погиб на месте, 8-летний получил многочисленные травмы.

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