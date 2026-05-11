Полицейских подозревают в сокрытии обстоятельств смертельного ДТП на Хмельнитчине

В Хмельницкой области двум полицейским сообщено о подозрении в сокрытии обстоятельств смертельного ДТП с участием 17-летнего велосипедиста.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

По данным следствия, 18 января автомобиль наехал на несовершеннолетнего велосипедиста, который от полученных травм погиб на месте ДТП. Первыми на место аварии прибыли двое инспекторов Шепетовского районного управления полиции, которые должны были обеспечить охрану места ДТП и сохранить его первичную картину – положение автомобиля, следы торможения, обломки и другие доказательства.

«Впрочем, по версии следствия, полицейские не обеспечили надлежащую охрану места происшествия, допустили утрату важных следов и способствовали изменению расположения автомобиля, причастного к аварии. Это могло осложнить установление реальных обстоятельств ДТП», – говорится в сообщении.

Как отмечается, отдельно следствие проверяет факт выключения нагрудных видеорегистраторов. По предварительным данным, инспекторы умышленно выключили бодикамеры на месте ДТП, в то время как записи могли зафиксировать первые действия после аварии, состояние водителя и другие важные детали для следствия.

Кроме того, установлено, что водителя не проверили на состояние алкогольного или иного опьянения непосредственно после ДТП.

Обоим инспекторам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 396 УК (сокрытие особо тяжкого преступления). Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения и отстранении от должностей.

В ОГП напоминают, что водитель автомобиля уже приговорен к 9 годам лишения свободы за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть несовершеннолетнего.

Напомним, 3 мая в Гатном под Киевом автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое детей. В результате ДТП один мальчик погиб на месте, другой ребенок получил многочисленные травмы.

Как известно, в апреле в Ирпене водитель сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу, ребенок находится в коме с тяжелыми повреждениями.

Также недавно в Звенигородском районе Черкасской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека – двое военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки и один гражданский.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.