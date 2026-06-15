На территории Киево-Печерской Лавры в результате атаки произошел пожар

В ночь на 15 июня во время массированной российской атаки на Киев произошло возгорание на территории Киево-Печерской лавры. Предварительно, пожар возник в результате прямого попадания.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, на территории лавры загорелись сооружения, а специалисты устанавливают масштабы нанесенных повреждений.

«Подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской лавры. Предварительно – в результате прямого попадания. Сейчас выясняем степень ущерба, который нанесли россияне. Осуществляются мероприятия по локализации в рамках протоколов безопасности», – отметил Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что пожар возник на крыше Успенского собора.

«Возгорание на территории Киево-Печерской лавры. Пожар на крыше Успенского собора», – сообщил городской голова.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Как известно, Киево-Печерская лавра является одной из самых известных православных святынь Украины и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне комбинированно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате ударов возникли пожары и есть разрушения.

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