НАБУ завершило следствие по четырем фигурантам дела Фонда госимущества

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении четырех новых подозреваемых в уголовном производстве по подозрению бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко в создании преступной организации и других лиц в участии в ней, что нанесло ущерб государству на сумму более 700 млн грн.

Об этом сообщают пресс-службы органов, но не указывают фамилий подозреваемых.

По информации «Слово и дело», речь идет о Юлии Клищар, Анатолии и Зое Гмыриных, а также Елене Колот. В феврале 2026 года они были объявлены в розыск.

«САП и НАБУ завершили досудебное расследование в отношении четырех лиц, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем участниками преступной организации, возглавляемой бывшим главой Фонда государственного имущества Украины. О подозрении лицам сообщили в феврале 2026 года. Установить участников схемы удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы по правоохранительным органам Австрии, Хорватии, Франции», – информируют органы.

Напомним, НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в создании и возглавлении преступной организации. Кроме него, заподозрили еще 8 человек. Позже ему и другим фигурантам обновили подозрения.

По версии следствия, экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и другие лица совершили два эпизода преступной деятельности. Первый – по коррупции на «Одесском припортовом заводе» (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года председатель ФГИ добился избрания «лояльных» членов наблюдательного совета ОПЗ, которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода. На схеме завода за период с мая 2020 года по октябрь 2021 года ОПЗ потеряло более 600 млн грн.

Второй эпизод касался ОГХК. НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор 30 добился назначения «лояльного» и.о. директора ОГХК. Тот, со своей стороны, во исполнение указаний «сверху» на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольным советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма. Это привело к причинению государству ущерба более чем в 111 млн грн.

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