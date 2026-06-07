В Севастополе запустили QR-коды на бензин, они закончились за час

В оккупированном Севастополе запустили новую систему учета и продажи бензина на городских заправках. Водители могут раз в семь дней получить персональный QR-код на покупку до 20 литров топлива, однако первая партия таких кодов закончилась менее чем за час.
Об этом сообщил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.
По его словам, на первом этапе система работает только в сети заправок «ТЭС». QR-код действует с 09:00 до 21:00, а на АЗС его должен погасить контролер. Новый код для той же машины можно сгенерировать только через семь дней.
Получить QR-код можно только через российское приложение МАХ. Развожаев признал, что в работе системы возможны сбои, и заявил, что ее будут дорабатывать в случае некорректной работы.
В то же время заправка по талонам для частных лиц больше невозможна. Ими будут пользоваться только коммунальные службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города. С 06:00 до 09:00 топливо также будут отпускать только таким службам.
По состоянию на 7 июня все QR-коды уже были распределены. Новую партию оккупационная власть обещала сделать доступной после 22:00.
Развожаев также заявил, что топливо можно залить в канистру, но только при наличии оригинала свидетельства о регистрации транспортного средства. Номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода.
Напомним, ранее оккупационная власть сообщила о фактическом ограничении продажи бензина на несколько дней. Свободная продажа топлива остановлена, а отпуск осуществляется преимущественно по талонам. Для граждан, которые уже имеют талоны, установлен лимит – не более 20 литров на одного человека.
Как известно, дефицит бензина наблюдается не только в Крыму, но и на других временно оккупированных территориях, а также в самой россии. Об ограничениях на продажу топлива сообщали в Москве, Подмосковье, Карелии, Курской, Белгородской, Орловской, Новгородской областях.
Этому предшествовали удары Сил обороны Украины по российским НПЗ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала года украинские военные поразили 15 нефтеперерабатывающих заводов на территории рф.
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