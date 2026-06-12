Генштаб подтвердил удар по НПЗ рф в Татарстане и химкомбинату в Тольятти

Генеральный штаб ВС Украины подтвердил поражение двух нефтеперерабатывающих заводов в Татарстане, комбината в Тольятти, а также командных пунктов и логистических объектов врага 12 июня.

Об этом Генштаб сообщил в своем Телеграм-канале.

«В ночь на 12 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Республике Татарстан российской федерации поразили нефтеперерабатывающие заводы «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» в Нижнекамске. Подтверждено поражение целей и пожар на территории обоих предприятий», – сообщает Генштаб.

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Как отметили военные, нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф. Проектная мощность переработки – более 16 млн тонн нефти в год. Предприятие производит ГСМ, в частности дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты. А «ТАИФ-НК» – это крупный нефтеперерабатывающий комплекс, который отличается чрезвычайно высокой глубиной переработки нефти (более 95%). Предприятие перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат.

К тому же украинские бойцы ударили по комбинату «Тольяттикаучук» в Самарской области, который специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых добавок к бензину. На территории химпредприятия произошел пожар.

«Кроме этого поражены командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Обесты и Искры Курской области рф и в районе Маринского Херсонской области. Также нанесено поражение по пунктам управления противника в районах Воскресенки и Покровска и узлу связи врага в районе Веселого Донецкой области», – добавили в Генштабе.

Украинские воины нанесли поражение по району сосредоточения личного состава противника на полигоне «Восточный» в районе Новопетровки Запорожской области и полевому артскладу в районе Рыбьянцево Луганской области. Также атакован логистический склад противника в Мариуполе на Донетчине.

Что касается предыдущего удара по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу, подтверждено попадание в установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 и резервуар РВС-2000. Завод остановил работу.

Напомним, {накануне медиа сообщали об атаке украинских БПЛА на российские химические гиганты «Тольяттикаучук» в Самарской области и «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. В результате ударов на обоих предприятиях вспыхнули масштабные пожары.

Также 12 июня фиксировали удары БПЛА по временно оккупированному Симферополю. После удара дронов вспыхнул пожар в районе местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Тем временем командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил, что с помощью масштабной кампании ударов БПЛА Украина рассчитывает полностью изолировать оккупированный Крым от территории рф уже в течение месяца.

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