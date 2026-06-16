Силы ПВО в течение ночи сбили почти все дроны, которые россия выпустила по Украине

Российские войска в ночь на 16 июня атаковали Украину двумя ракетами «Искандер-М», а также 132 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской обл. рф, а также 132 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Шаталово, Орёл, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 8 локациях.

Напомним, в ночь на вторник, 16 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Балаклея в Харьковской области, в результате чего пострадали по меньшей мере восемь мирных жителей, среди которых – дети.

Как известно, 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в том числе «Цирконов» и баллистических «Искандеров».

В Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли четверо спасателей ГСЧС и один работник гражданской защиты, ещё 9 спасателей получили ранения.

Также под удар попал Киев. По последним данным, известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

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