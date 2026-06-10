В Генштабе подтвердили поражение Куйбышевского НПЗ и военного завода в Чебоксарах

В ночь на 10 июня Силы обороны нанесли удары по ряду объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса рф, в частности по заводу в Чебоксарах, Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу и танкеру теневого флота.

Об этом сообщили в Генштабе.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

В российском городе Чебоксары (республика Чувашия) поражен завод «ВНИИР-Прогресс». По данным Генштаба, на предприятии зафиксировано попадание и пожар. Предприятие специализируется на производстве навигационного оборудования для высокоточного вооружения рф, в частности компонентов для ракет и ударных БПЛА.

Как отмечается в сообщении, удар по цели был нанесен подразделениями Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ с применением украинских ракет FP-5 «Фламинго». Расстояние до объекта составляет более 900 км от линии боевого соприкосновения.

Отдельно в Самарской области поражен Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в городе Самара. В Генштабе сообщили о подтвержденном попадании и пожаре на территории предприятия.

Завод является одним из ключевых НПЗ региона и обеспечивает производство бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, используемых, в частности, для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, в Черном море поражен танкер теневого флота рф WEST Horizon. По данным украинских военных, повреждена винто-рулевая группа судна, которое использовалось в схемах транспортировки нефти в обход международных санкций.

Также по результатам доразведки подтверждены последствия удара по арсеналу боеприпасов в районе населенного пункта Большая Ижора в Ленинградской области рф. Зафиксированы разрушения 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок, а также признаки вторичной детонации боеприпасов.

Напомним, накануне в соцсетях сообщалось, что в ночь на среду, 10 июня, в российской Самарской области дроны снова атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, а также был нанесен новый удар по оборонному заводу «ВНИИР-Прогресс» в городе Чебоксары.

Также Силы обороны Украины 7 июня и в ночь на 8 июня нанесли серию ударов по военной, логистической и топливной инфраструктуре российских оккупационных войск, в частности поражена перевальная нефтебаза «Грушовая» в Новороссийске.

А в конце мая в Новороссийске сообщалось об атаке на территорию порта. Отмечалось, что дроны поразили нефтяной терминал «Шесхарис».

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