Один из крупных российских НПЗ остановился после атаки – СМИ

В российской Самарской области после атаки беспилотников остановил работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру компании «Роснефть».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По данным собеседников агентства, в результате удара по Куйбышевскому НПЗ и последующего пожара были повреждены установки первичной переработки нефти CDU-4 и CDU-5, после чего предприятие полностью прекратило переработку сырья 10 июня.

Губернатор Самарской области ранее сообщал об атаке беспилотников на регион в ночь на среду.

Куйбышевский НПЗ входит в Самарский нефтеперерабатывающий узел «Роснефти», к которому также относятся Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы. При этом Сызранский НПЗ остается остановленным после атаки дронов в мае, а Новокуйбышевский завод после апрельского удара работает со сниженной мощностью.

По информации отраслевых источников, в 2024 году Куйбышевский НПЗ переработал около 4,7 млн тонн нефти. Предприятие производило бензин, дизельное топливо и мазут и считается одним из важных объектов топливной инфраструктуры региона.

Компания «Роснефть» официально ситуацию пока не комментировала.

Напомним, в ночь на 10 июня Силы обороны атаковали ряд стратегических объектов врага. Под ударом оказались завод в Чебоксарах, Куйбышевский НПЗ и танкер российского теневого флота.

Между тем, по словам Владимира Зеленского, за первый год работы Силы беспилотных систем ВСУ нанесли россии ущерб почти на 40 миллиардов долларов.

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