Один из крупных российских НПЗ остановился после атаки – СМИ

В российской Самарской области после атаки беспилотников остановил работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру компании «Роснефть».
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По данным собеседников агентства, в результате удара по Куйбышевскому НПЗ и последующего пожара были повреждены установки первичной переработки нефти CDU-4 и CDU-5, после чего предприятие полностью прекратило переработку сырья 10 июня.
Губернатор Самарской области ранее сообщал об атаке беспилотников на регион в ночь на среду.
Куйбышевский НПЗ входит в Самарский нефтеперерабатывающий узел «Роснефти», к которому также относятся Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы. При этом Сызранский НПЗ остается остановленным после атаки дронов в мае, а Новокуйбышевский завод после апрельского удара работает со сниженной мощностью.
По информации отраслевых источников, в 2024 году Куйбышевский НПЗ переработал около 4,7 млн тонн нефти. Предприятие производило бензин, дизельное топливо и мазут и считается одним из важных объектов топливной инфраструктуры региона.
Компания «Роснефть» официально ситуацию пока не комментировала.
Напомним, в ночь на 10 июня Силы обороны атаковали ряд стратегических объектов врага. Под ударом оказались завод в Чебоксарах, Куйбышевский НПЗ и танкер российского теневого флота.
Между тем, по словам Владимира Зеленского, за первый год работы Силы беспилотных систем ВСУ нанесли россии ущерб почти на 40 миллиардов долларов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»