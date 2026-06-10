В рф заявили об атаке на Новокуйбышевский НПЗ и завод «Прогресс» в Чебоксарах

В ночь на среду, 10 июня, в российской Самарской области дроны в очередной раз атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, а также нанесли новый удар по оборонному заводу «ВНИИР-Прогресс» в городе Чебоксары.

Об этом сообщают российские и мониторинговые Telegram-каналы.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

OSINT-аналитики считают, что сегодня ночью целью атаки стал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, входящий в группу «Роснефть». На объекте вспыхнул сильный пожар со столбом черного дыма после атаки беспилотников, в частности, возгорание началось на промышленной площадке завода.

По словам очевидцев, в российской Самаре прозвучали звуки летевшего беспилотника и взрывы, после чего на территории НПЗ вспыхнул пожар, на тот момент местные власти объявляли ракетную угрозу в регионе.

Губернатор Самарской области пока не подтвердил атаку и не комментировал ее последствия.

Стоит отметить, что Новокуйбышевский НПЗ уже не в первый раз становится мишенью атак беспилотников. Например, в прошлом году это предприятие атаковали 19 октября, 16 ноября и 27 ноября.

В то же время, завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах (Чувашская Республика, рф) был атакован сегодня утром 10 июня. Местные паблики написали о попадании ракеты в завод, специализирующийся на производстве защищенных от помех навигационных модулей «Комета» для российских БПЛА, крылатых и баллистических ракет.

Глава российской Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетную атаку на регион, однако информация о масштабах повреждений на объекте в настоящее время уточняется.

«Рано утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. Сейчас уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания общественного порядка», – заявил чиновник.

По предварительным данным из соцсетей, удар был нанесен ракетой FP-5 «Фламинго», однако официального подтверждения типа вооружения на данный момент нет.

Как известно, украинские беспилотники ранее уже атаковали мощности АО «ВНИИР-Прогресс» в ночь на 5 мая.

Напомним, Силы обороны Украины 7 июня и в ночь на 8 июня 2026 года нанесли серию ударов по военной, логистической и топливной инфраструктуре российских оккупационных войск, в частности поражена перевалочная нефтебаза «Грушовая» в Новороссийске.

А в конце мая в Новороссийске сообщалось об атаке на территории порта. Утверждалось, что дроны поразили нефтяной терминал «Шесхарис».

Кроме того, несколько дней назад дроны атаковали нефтяной терминал в порту российского Санкт-Петербурга, в результате чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

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