После налета дронов сообщают о пожаре на одном из ключевых НПЗ в рф

В ночь на 11 июня беспилотники атакували Краснодарский край россии. Одной из целей стал Афипский нефтеперерабатывающий завод, где после взрывов возник пожар.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra, украинские мониторинговые ресурсы и оперштаб Краснодарского края рф.

2 июня 2026, 00:52 Зеленский назвал количество НПЗ в рф, которые атаковали Силы обороны с начала года По состоянию на май с начала текущего года украинские защитники смогли поразить 15 российских нефтеперерабатывающих заводов, а почти 40% первичной переработки нефти в рф выведены из строя.

Местные жители сообщали о серии мощных взрывов и пожаре на территории завода. По данным российских мониторинговых каналов, часть дронов смогла преодолеть российскую систему противовоздушной обороны.

Атаку подтвердил оперативный штаб Краснодарского края. Утверждается, что обломки беспилотников упали на территории предприятия в поселке Афипском, что вызвало возгорание.

Кроме того, обломки БпЛА упали в частном секторе. В результате загорелась хозяйственная постройка, в одном из домов выбило окна, также была повреждена газовая магистраль.

Как известно, оказавшийся под атакой Афипский НПЗ считается одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга россии. Его проектная мощность составляет более 6 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, которые используются для обеспечения российской армии.

Это уже не первая атака на предприятие. С начала года Афипский НПЗ неоднократно становился целью ударов беспилотников и входит в число наиболее атакуемых российских нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение текущего года Силы обороны Украины поразили 15 российских НПЗ, выведя из строя почти 40% мощностей первичной переработки нефти и спровоцировав кризис на рынке топлива в рф.

В частности, 10 июня после новой атаки беспилотников полностью остановил работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

Как известно, в мае российские власти выплатили нефтепереработчикам рекордные за два года 204,3 млрд рублей (около $2,8 млрд) компенсаций, что сильно ударило по нефтегазовым доходам госбюджета рф.

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