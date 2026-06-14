Поддержка власти в россии падает: Зеленский раскрыл кремлевские отчеты

Прогнозные показатели недовольства россиян владимиром путиным продолжат расти до парламентских выборов в сентябре. Об этом свидетельствуют документы из Кремля, которые получила украинская разведка.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, документы, которые кладут на стол путину, показывают, что в россии падает уровень поддержки власти накануне выборов. Зеленский заявил, что путина «уже начали приучать» к мысли, что остановить этот показатель не удастся и к осени он «не выйдет на плато».
«Мы понимаем, что путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все-таки позволяет сделать выводы», – написал Зеленский.
Документы также свидетельствуют, что в регионах рф растут протестные настроения и падает поддержка правящей партии «Единая Россия». По словам президента, это может потребовать более масштабных фальсификаций во время выборов.
«Считаем, что в этих отчетах еще и не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не повлиять на ситуацию в россии дополнительно», – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что давление на россию за развязанную войну будет только усиливаться, поэтому к сентябрю путин может столкнуться с еще более плохими показателями.
«Со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим в россии – с тем, кто не будет закрываться от реальности», – добавил Зеленский.
Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский направил открытое письмо российскому диктатору, в котором призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.
Впрочем, путин отклонил это предложение, заявив, что сейчас не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта».
Зеленский после этого заявил, что россия постепенно теряет инициативу в войне против Украины, однако говорить о поражении еще рано.
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