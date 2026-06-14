Поддержка власти в россии падает: Зеленский раскрыл кремлевские отчеты

Политика
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Зеленский показал документы из Кремля, которые свидетельствуют о прогнозируемом росте недовольства путиным в россии до парламентских выборов.
t.me/V_Zelenskiy_official

Прогнозные показатели недовольства россиян владимиром путиным продолжат расти до парламентских выборов в сентябре. Об этом свидетельствуют документы из Кремля, которые получила украинская разведка.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Путин признал, что экономика россии «опустилась» на фоне войны против УкраиныПрезидент рф путин признал, что экономика его страны пошла на спад. При этом он утверждает, что россия находится на одном уровне со странами ЕС.

По его словам, документы, которые кладут на стол путину, показывают, что в россии падает уровень поддержки власти накануне выборов. Зеленский заявил, что путина «уже начали приучать» к мысли, что остановить этот показатель не удастся и к осени он «не выйдет на плато».

«Мы понимаем, что путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все-таки позволяет сделать выводы», – написал Зеленский.

Документы также свидетельствуют, что в регионах рф растут протестные настроения и падает поддержка правящей партии «Единая Россия». По словам президента, это может потребовать более масштабных фальсификаций во время выборов.

«Считаем, что в этих отчетах еще и не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не повлиять на ситуацию в россии дополнительно», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что давление на россию за развязанную войну будет только усиливаться, поэтому к сентябрю путин может столкнуться с еще более плохими показателями.

«Со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим в россии – с тем, кто не будет закрываться от реальности», – добавил Зеленский.

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский направил открытое письмо российскому диктатору, в котором призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.

Впрочем, путин отклонил это предложение, заявив, что сейчас не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта».

Зеленский после этого заявил, что россия постепенно теряет инициативу в войне против Украины, однако говорить о поражении еще рано.

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