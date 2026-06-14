Зеленский подтвердил атаки Сил обороны по нефтяному и химическому объектам рф

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 14 июня украинские военные поразили ряд важных объектов на территории россии, в частности нефтяную инфраструктуру в Ярославском регионе и предприятие «Азот» в Тульской области.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

9 июня 2026, 12:38 Год под руководством «Мадяра»: сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных систем Большинство ударов Сил беспилотных систем приходится на личный состав войск рф, а также на их укрытия и блиндажи. Подробнее о ежемесячной статистике работы СБС – на инфографике от «Слово и дело».

По его словам, в Ярославской области Служба безопасности Украины поразила нефтяной объект, который имел значение для резервов государства-агрессора и расположен более чем в 700 километрах от украинской границы.

Также украинские военные достигли целей в Тульской области, где было поражено предприятие «Азот», от деятельности которого зависит производство взрывчатых веществ.

Зеленский также заявил об ударах по военной логистике российских сил на временно оккупированных территориях Украины.

«Украина выполняет план дальнобойных санкций против россии и определенные задачи по мидлстрайкам в ответ на отказ России завершать эту войну», – отметил президент.

По его словам, Москва продолжает эскалацию, несмотря на предложения Украины о переговорах, и война «возвращается туда, откуда и пришла».

Напомним, Новомосковский «Азот» является одним из крупнейших в россии производителей аммиака и азотных удобрений. Предприятие также имеет значение для оборонной промышленности рф, поскольку производит сырье, которое может использоваться в изготовлении взрывчатых веществ и топлива.

Также накануне Силы беспилотных систем ВСУ атаковали завод «Крымский титан» в Армянске. Это крупнейшее профильное предприятие в Восточной Европе, чью продукцию оккупанты использовали для производства пороха для своей армии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.