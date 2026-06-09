Зеленский позвонил Макрону: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, в котором руководители государств обсудили «существующие перспективы» для дипломатии и приближение окончания войны россии против Украины.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.

8 июня 2026, 18:34 После Вашингтона: какое мирное соглашение для Украины готовит Европа Как встреча Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца в Лондоне стала сигналом формирования новой европейской переговорной архитектуры. Какие условия мира предлагает ЕС, чем этот подход отличается от американского и готова ли россия принять новые правила игры.

Согласно словам Зеленского, лидеры двух государств, в частности, обсудили детали разговора с представителями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Говорил с президентом Франции – очень содержательно. Еще раз обсудили основные пункты нашего разговора накануне в Лондоне и скоординировали следующие шаги. Обсудили и детали разговора с представителями президента Соединенных Штатов», – говорится в заявлении президента.

Глава государства подчеркнул, что «все существующие перспективы» нужно использовать, чтобы активизировать дипломатию и приблизить окончание войны россии против Украины.

Также Зеленский отметил, что готовится и ожидает «сильных результатов» от саммита G7, который состоится в этом месяце во Франции.

Как известно, в понедельник, 8 июня, президент Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Напомним, в воскресенье, 7 июня, президент Зеленский прибыл в Лондон с рабочим визитом, где состоялась его встреча с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Также недавно сообщалось, что Зеленский допустил замораживание линии фронта для начала переговоров с рф.

Кроме этого, Европейские союзники Украины, в частности Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможность организации переговоров с россией по завершению войны в Украине и привлечения путина к ним.

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