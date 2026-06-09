Зеленский предложил Стармеру направить деньги Абрамовича на ПВО для Украины

Президент Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Британии Киром Стармером поднял вопрос средств от продажи ФК «Челси», предложив направить их на закупку противоракетных систем для Украины.

Об этом говорится в интервью президента изданию The Guardian.

2 апреля 2026, 04:21 Абрамович придумал новую схему, чтобы не отдавать Украине все деньги за продажу «Челси» – СМИ Российский олигарх Роман Абрамович создает новый благотворительный фонд, чтобы разморозить £2,35 млрд от продажи «Челси», в то время как британское правительство настаивает на использовании средств только для Украины.

По словам Зеленского, он обсуждал со Стармером судьбу 2,4 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи клуба, принадлежавшего российскому олигарху Роману Абрамовичу, которые британское правительство намерено направить на гуманитарные нужды Украины.

«Премьер-министр (Стармер – ред.) сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент», – сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев заинтересован в том, чтобы эти средства были направлены на усиление оборонных возможностей, в частности на закупку систем противоракетной обороны. Речь идет о дорогостоящих средствах и антибаллистических ракетах, которые могут быть приобретены, в частности, в рамках программы PURL.

«Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Это справедливо между нами. Россия начала эту войну – почему бы не использовать российские деньги?», – сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что во время майской встречи с Абрамовичем в Киеве поднимал вопрос передачи этих средств.

«Он не принес этих денег. Я сказал: нам нужны ваши деньги», – пошутил о встрече Зеленский.

При этом, по данным The Guardian, британская сторона рассматривает возможность судебного иска, если вопрос не удастся урегулировать.

Глава государства также добавил, что Украина ожидает дальнейшей координации санкционной политики Великобритании с европейскими партнерами.

Как известно, ранее российский олигарх Абрамович пытался заблокировать передачу Украине £2,35 млрд, полученных от продажи ФК «Челси». Через создание нового благотворительного фонда он стремился обойти ограничения британского правительства и получить контроль над замороженными средствами.

В частности, ранее сообщалось, что ЕС планирует предоставить Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов россии.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что в конце мая Абрамович посещал Киев для переговоров с президентом Украины. Зеленский, по сообщениям медиа, якобы передал путину предложение о личной встрече.

А накануне Зеленский раскрыл детали непубличных переговоров с Абрамовичем в Киеве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.