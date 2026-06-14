Россия сталкивается с нехваткой новобранцев, темпы набора в армию упали на 20% – CNN

России все сложнее привлекать новых военных для войны против Украины. В первом квартале этого года темпы набора в армию заметно сократились, несмотря на обещание больших выплат.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитиков.

29 мая 2026, 10:25 И хочется, и колется: объявит ли путин мобилизацию в россии Российское руководство в одном шаге от объявления мобилизации, но пока медлит с окончательным решением.

Издание указывает, что Москве в последнее время приходится предлагать рекордные стимулы для привлечения новобранцев. Так, за контракт обещают до 6 млн рублей (около 80 тысяч долларов) бонуса и списание долгов на сумму до 140 тысяч долларов, а рекламу службы размещают на билбордах и в соцсетях.

По словам эксперта по российской экономике Яниса Клуге, набор в армию рф в первом квартале этого года сократился на 20% по сравнению с тем же периодом в 2025 году. Кроме того, есть признаки того, что он продолжит снижаться.

Западные разведки оценивают количество погибших российских военных почти в 500 000 человек. Чтобы компенсировать дефицит, рф уже привлекла десятки тысяч заключенных, три волны северокорейских военных и мигрантов, но этого мало.

«Есть признаки того, что этот стимул больше не работает эффективно, и что россия начала терять больше войск, чем может набрать», – заявил Найджел Гоулд-Дейвис, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

Он подчеркнул, что это первая война в истории россии, когда государство платит гражданам за участие в боевых действиях вместо того, чтобы принуждать их.

Параллельно массовый отток мужчин на фронт и за границу спровоцировал самый масштабный в истории рф кризис на рынке труда, бьющий по гражданскому сектору и оборонной промышленности, который уже работает на грани возможностей.

«Вся российская экономика страдает острым дефицитом рабочей силы в истории», – добавил Гоулд-Дейвис. По его словам, государство может построить завод или найти деньги, но не способно продиктовать уровень рождаемости.

Аналитики предупреждают, что в какой-то момент Кремль должен будет сделать выбор между дальнейшей эскалацией мобилизации или пересмотром масштабов и целей войны.

Напомним, накануне российский диктатор владимир путин подписал указ, которым предусмотрено очередное увеличение штатной численности российской армии.

Стоит также отметить, что сегодня президент Зеленский показал документы из Кремля, которые свидетельствуют о прогнозируемом росте недовольства владимиром путиным в россии до парламентских выборов.

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