Путин второй раз за 4 месяца увеличил численность армии рф

Российский диктатор владимир путин подписал указ, которым предусмотрено очередное увеличение штатной численности российской армии.

Об этом сообщают российские СМИ.

29 мая 2026, 10:25 И хочется, и колется: объявит ли путин мобилизацию в россии Российское руководство в одном шаге от объявления мобилизации, но пока медлит с окончательным решением.

Согласно документу, общая численность Вооруженных сил россии теперь составляет 2 399 130 человек, из которых 1 510 000 – военнослужащие.

По сравнению с предыдущим указом от марта 2026 года, численность военных выросла примерно на 7 360 человек. Это уже второе увеличение штата за последние четыре месяца.

Ранее, в работе, в марте, путин уже увеличивал численность армии, тогда речь шла о незначительном расширении.

Также ранее российский президент заявлял, что в войне против Украины принимают участие более 700 тысяч военных.

Новое решение в очередной раз фиксирует постепенное расширение вооруженных сил рф на фоне продолжения войны против Украины.

Напомним, в конце 2025 года стало известно о планах российских властей привлечь в ряды армии в течение 2026 года 261 тысячу солдат.

В марте этого года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россия намерена существенно расширить свои подразделения беспилотных технологий, увеличив их штат до 101 тысячи военнослужащих.

В конце мая президент Владимир Зеленский отметил, что из-за колоссальных потерь на фронте россия готовит новую волну дополнительной мобилизации и на самом деле не настроена на ведение реальных мирных переговоров.

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