ВСУ поразили командный пункт в Брянской области и военные объекты россиян на ВОТ

Украинские защитники нанесли успешные поражения по командному пункту в Брянской области рф и пунктам управления дронами захватчиков на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

9 июня 2026, 12:38 Год под руководством «Мадяра»: сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных систем Большинство ударов Сил беспилотных систем приходится на личный состав войск рф, а также на их укрытия и блиндажи. Подробнее о ежемесячной статистике работы СБС – на инфографике от «Слово и дело».

В течение суток субботы, 13 июня, и в ночь на 14 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных объектов российских оккупационных войск.

Как отмечается, в частности, был поражен командно-наблюдательный пункт в районе Некислицы Брянской области на территории страны-агрессора и пункты управления БПЛА в районах временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области.

«Также нанесено поражение пунктам управления БПЛА противника в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Быка на Донетчине. В районе Сокогорска Луганской области поражена мастерская по производству и снаряжению боеприпасов для тяжелых дронов противника», – говорится в сообщении.

Удары также нанесены по скоплениям личного состава россиян в районах: Малоконстантиновки Луганской области, Жеребянок Запорожской области, Яблоновки, Новоэкономического и Богатыря Донецкой области, Волчанска Харьковской области, Сичневого Днепропетровской области, а также Троебортного Брянской области рф.

В то же время, по результатам доразведки подтверждено повреждение нефтяного терминала «Таманьнефтегаз» в районе Волны Краснодарского края, который ВСУ атаковали 13 июня. Речь идет о повреждении трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах №5 и №6.

«Терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов рф в Черноморском регионе. Мощности объекта обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год», – добавили в Генштабе.

Как известно, президент Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 14 июня украинские военные поразили ряд важных объектов на территории россии, в частности нефтяную инфраструктуру в Ярославском регионе и предприятие «Азот» в Тульской области.

В частности, бойцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли успешный удар по нефтебазе росрезерва «Темп» в городе Рыбинск, расположенной более чем в 700 километрах от украинской границы.

Напомним, Новомосковский «Азот» является одним из крупнейших в россии производителей аммиака и азотных удобрений. Предприятие также имеет значение для оборонной промышленности рф, поскольку производит сырье, которое может использоваться в изготовлении взрывчатых веществ и топлива.

Также накануне Силы беспилотных систем ВСУ атаковали завод «Крымский титан» в Армянске. Это крупнейшее профильное предприятие в Восточной Европе, чью продукцию оккупанты использовали для производства пороха для своей армии.

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