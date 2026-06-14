В россии после атаки вспыхнул пожар на территории крупного химзавода

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В Тульской области рф дроны атаковали химический завод «Азот» в Новомосковске. После серии взрывов на предприятии вспыхнул пожар, местные власти последствия атаки не комментируют.
Фото: Exilenova+

В ночь на 14 июня дроны атаковали Тульскую область россии. Под ударом оказался город Новомосковск, где местные жители слышали серию взрывов и сообщали о попаданиях.

Об этом сообщают OSINT-аналитики и местные паблики.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Предварительно, целью атаки мог стать Новомосковский химический завод «Азот». В сети появились видео с места события, на которых видно яркое зарево в небе и слышны звуки взрывов.

Официального подтверждения удара по предприятию на данный момент нет, местные власти не комментируют возможные последствия. В телеграм-канале местного губернатора Миляева лишь сообщалось об угрозе атаки БПЛА.

Новомосковский «Азот» является одним из крупнейших в россии производителей аммиака и азотных удобрений. Предприятие также имеет значение для оборонной промышленности рф, поскольку производит сырье, которое может использоваться в изготовлении взрывчатых веществ и топлива.

Напомним, накануне Силы беспилотных систем ВСУ атаковали завод «Крымский титан» в Армянске. Это крупнейшее профильное предприятие в Восточной Европе, чью продукцию оккупанты использовали для производства пороха для своей армии.

Кроме этого, Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил поражения, нанесенные 12 июня. Тогда под прицелом оказались два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане, комбинат в Тольятти, а также логистические центры и командные пункты противника.

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