СБС поразили крупнейший в Восточной Европе химзавод в оккупированном Армянске

Силы беспилотных систем ВСУ ударили по расположенному в Армянске заводу «Крымский титан», который является крупнейшим в Восточной Европе. Его продукцию использовали для производства пороха для оккупационной армии.

Об этом командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил в соцсетях, обнародовав соответствующие кадры.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

По его словам, предприятие работало на нужды российского военно-промышленного комплекса и производило сырье, используемое при изготовлении пороха, ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Как отмечается, завод «Крымский титан» расположен в городе Армянск на территории временно оккупированного Крыма. Операцию провели пилоты Первого отдельного центра беспилотных систем.

Известно, что «Крымский титан» обеспечивает армию рф диоксидом титана для защитных и стелс-покрытий техники, а также серной кислотой, которая является базовым сырьем для изготовления пороха, ракетного топлива и взрывчатки.

«Объективным контролем подтверждено нанесение поражений. Пожар бушует. Производство приостановлено», – сообщил Бровди.

Как известно, ранее командующий СБС анонсировал, что в рамках кампании ударов БПЛА Украина планирует изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации уже в течение месяца.

Напомним, Силы обороны Украины 11 июня нанесли точные удары сразу по четырем мостам, ведущим к временно оккупированному рф Крыму.

После ударов по Чонгарскому мосту бойцы поразили российскую колонну из около 50 грузовиков, перевозивших горючее и боеприпасы, под Армянском на севере временно оккупированного Крыма.

Также в Симферополе в ночь на 12 июня зафиксирована атака ударных беспилотников, после которой в районе местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) вспыхнул пожар.

А в ночь на 13 июня была поражена еще одна важная транспортная артерия оккупантов во временно оккупированной Херсонской области.

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