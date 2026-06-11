Силы обороны поразили 4 моста на въезде во временно оккупированный Крым

Силы обороны Украины 11 июня нанесли точные удары сразу по четырем мостам, ведущим во временно оккупированный рф Крым.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко и гауляйтер Владимир Сальдо.

По данным оккупационных властей, конструкции мостов получили существенные повреждения. Сейчас россияне проверяют их техническое состояние и оценивают возможность передвигаться по сооружениям.

5 февраля 2026, 18:41 Какую военную авиацию рф потеряла в Крыму за четыре года вторжения На инфографике – сколько истребителей и боевых вертолетов россия потеряла в Крыму и над Черным морем за четыре года большой войны.

«ВСУ продолжают бить по мостам в Херсонской области. По предварительной информации есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», – заявил россиянин Сальдо.

Как уточнил Сергей Стерненко, мосты расположены в районе Армянска на въезде во временно оккупированный Крым.

«Временно живой гауляйтер Сальдо заявляет, что под ударом оказались: два моста через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп – Армянск и мост в районе населенного пункта Ставки», – информирует Стерненко.

Также российский «глава» Херсонской области заявил, что ВСУ якобы атаковали оккупированную Херсонщину десятками БПЛА и похвастался удачной работой российской ПВО.

«Силы ПВО за ночь уничтожили 45 БПЛА ударного типа», – написал он и добавил, что ВСУ концентрирует удары по транспортной инфраструктуре временно оккупированной Херсонщины.

К тому же он добавил, что движение по мостам остановлено, а сроки восстановления пока неизвестны.

Ранее об этой атаке также писал телеграм-канал «Крымский ветер». Паблик отметил, что в Армянске повреждены два автомобильных моста – на въезде в город со стороны Херсонщины и на выезде в направлении Красноперекопска. Также отмечается поражение грузовых автомобилей.

В сообщениях предполагают, что после серии атак на сухопутных логистических маршрутах во временно оккупированный Крым могло не остаться неповрежденных мостовых переходов.

Напомним, серия ударов ВСУ по переправам, соединяющим оккупированную Херсонщину и полуостров Крым, продолжается уже несколько дней. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, одна из важнейших переправ – Чонгарский мост – полностью уничтожена.

Также мы сообщали, что Силы беспилотных операций нанесли серию ударов по нефтехранилищам в Крыму.

А в начале июня украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов на юге. Речь идет об участке сухопутного пути Мелитополь – Чонгар, по которому враг направляется во временно оккупированный Крым.

Кроме этого стало известно, что СБС поразили военные объекты и «теневой» сухогруз рф в Мариупольском порту.

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