Силы обороны поразили 4 моста на въезде во временно оккупированный Крым

Национальная безопасность
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В ночь на 11 июня Силы обороны Украины в очередной раз атаковали БПЛА инфраструктуру россиян на оккупированной Херсонщине. В частности, украинские бойцы попали по 4 мостам на въезде в Крым в районе Армянска.
Владимир СальдоТелеграм

Силы обороны Украины 11 июня нанесли точные удары сразу по четырем мостам, ведущим во временно оккупированный рф Крым.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко и гауляйтер Владимир Сальдо.

По данным оккупационных властей, конструкции мостов получили существенные повреждения. Сейчас россияне проверяют их техническое состояние и оценивают возможность передвигаться по сооружениям.

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«ВСУ продолжают бить по мостам в Херсонской области. По предварительной информации есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», – заявил россиянин Сальдо.

Как уточнил Сергей Стерненко, мосты расположены в районе Армянска на въезде во временно оккупированный Крым.

«Временно живой гауляйтер Сальдо заявляет, что под ударом оказались: два моста через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп – Армянск и мост в районе населенного пункта Ставки», – информирует Стерненко.

Также российский «глава» Херсонской области заявил, что ВСУ якобы атаковали оккупированную Херсонщину десятками БПЛА и похвастался удачной работой российской ПВО.

«Силы ПВО за ночь уничтожили 45 БПЛА ударного типа», – написал он и добавил, что ВСУ концентрирует удары по транспортной инфраструктуре временно оккупированной Херсонщины.

К тому же он добавил, что движение по мостам остановлено, а сроки восстановления пока неизвестны.

Ранее об этой атаке также писал телеграм-канал «Крымский ветер». Паблик отметил, что в Армянске повреждены два автомобильных моста – на въезде в город со стороны Херсонщины и на выезде в направлении Красноперекопска. Также отмечается поражение грузовых автомобилей.

В сообщениях предполагают, что после серии атак на сухопутных логистических маршрутах во временно оккупированный Крым могло не остаться неповрежденных мостовых переходов.

Напомним, серия ударов ВСУ по переправам, соединяющим оккупированную Херсонщину и полуостров Крым, продолжается уже несколько дней. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, одна из важнейших переправ – Чонгарский мост – полностью уничтожена.

Также мы сообщали, что Силы беспилотных операций нанесли серию ударов по нефтехранилищам в Крыму.

А в начале июня украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов на юге. Речь идет об участке сухопутного пути Мелитополь – Чонгар, по которому враг направляется во временно оккупированный Крым.

Кроме этого стало известно, что СБС поразили военные объекты и «теневой» сухогруз рф в Мариупольском порту.

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