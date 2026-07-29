Россия нанесла удар по Донетчине: погибла женщина, среди раненых – ребенок

Национальная безопасность
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Войска рф в среду, 29 июля, нанесли удар по поселку Райгородок в Донецкой области. В результате атаки есть жертва.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские оккупационные войска в среду, 29 июля, нанесли удар по поселку Райгородок в Донецкой области. В результате атаки есть жертва.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Жертвой обстрела стала 37-летняя женщина. Еще шесть мирных жителей, среди которых шестилетний ребенок и трое местных жительниц 63, 69 и 74 года, получили ранения.

По данным следствия, под вражеский обстрел попал частный сектор населенного пункта. Один из боеприпасов попал в жилой дом.

У пострадавших диагностировали осколочные ранения, контузии, ожоги, ссадины, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и переломы. Все пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

«При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – говорится в заявлении.

Напомним, 28 июля оккупанты нанесли удар беспилотником по пятиэтажному жилому дому в Новобаварском районе Харькова. В результате атаки есть пострадавшие.

Также сообщалось, что оккупационные войска рф во вторник, 28 июля, нанесли удар по гражданскому судну под флагом Либерии, которое стояло на рейде в акватории Черного моря.

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