В СБУ раскрыли детали поражения нефтебазы росрезерва «Темп» в Ярославской области

Национальная безопасность
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СБУ поразила нефтебазу росрезерва Темп в более чем 700 км от территории Украины. После попадания беспилотников на нефтебазе начался масштабный пожар.
фото: соцсети

Бойцы Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины нанесли успешный удар по нефтебазе росрезерва «Темп» в городе Рыбинск, расположенной более чем в 700 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Год под руководством «Мадяра»: сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных системБольшинство ударов Сил беспилотных систем приходится на личный состав войск рф, а также на их укрытия и блиндажи. Подробнее о ежемесячной статистике работы СБС – на инфографике от «Слово и дело».

Как отмечается, нефтебаза «Темп» входит в систему государственного материального резерва рф и используется для хранения бензина, дизельного топлива и других горюче-смазочных материалов.

Именно с этого объекта рф поставляет нефтепродукты для своих северо-восточных регионов и обеспечивает стратегические запасы топлива для нужд оккупационной армии.

Уточняется, что после дальнобойных ударов на нефтебазе начался масштабный пожар. Сейчас фиксируются как минимум три крупных очага возгорания в резервуарном парке российской нефтебазы, который насчитывает более 60 емкостей для хранения.

«Российские склады нефтепродуктов, НПЗ и логистическая инфраструктура остаются законными целями для СБУ. Именно они обеспечивают ресурсами армию агрессора и позволяют Кремлю продолжать войну против Украины», – говорится в сообщении.

Как известно, президент Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 14 июня украинские военные поразили ряд важных объектов на территории россии, в частности нефтяную инфраструктуру в Ярославском регионе и предприятие «Азот» в Тульской области.

Напомним, Новомосковский «Азот» является одним из крупнейших в россии производителей аммиака и азотных удобрений. Предприятие также имеет значение для оборонной промышленности рф, так как производит сырье, которое может использоваться в изготовлении взрывчатых веществ и топлива.

Также накануне Силы беспилотных систем ВСУ атаковали завод «Крымский титан» в Армянске. Это крупнейшее профильное предприятие в Восточной Европе, чью продукцию оккупанты использовали для производства пороха для своей армии.

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