ВАКС арестовал экс-начальника центральной базы Нацгвардии

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации Национальной гвардии Владимира Федоровского в рамках дела о хищении более чем на 150 млн грн.

Такое решение 24 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Удовлетворить частично ходатайство. Применить к (Федоровскому – ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней до 21 сентября 2026 года включительно (в рамках срока досудебного расследования). Определить подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 9000 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет в денежном эквиваленте 29 952 000 грн», – говорится в решении.

В случае внесения залога Федоровский выйдет из следственного изолятора под следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы города Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения по поводу обстоятельств дела с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Также суд определил 1,66 млн грн залога как меру пресечения оценщику Дмитрию Офицерову и 6,65 млн грн экс-замначальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ. На них также возложили ряд обязанностей.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении восьми лицам в хищениях более чем на 150 млн грн Национальной гвардии. По версии следствия, в 2024 году для нужд НГУ планировалось приобрести недвижимость для хранения продовольствия военных. Однако вместо прямой покупки по рыночной цене должностные лица якобы договорились с предпринимателями, которые из-за подконтрольной компании приобрели объект, а затем перепродали его НГУ по завышенной более чем на 143 млн грн стоимости.

Как утверждает следствие, привлеченные оценщики внесли в отчеты заранее определенную завышенную цену имущества. Кроме того, участники схемы якобы завладели еще более 7 млн грн при закупках солнечных электростанций и автомобильных шин для военных частей. За незаконно полученные средства чиновники приобрели элитные автомобили, в частности, Mercedes-Benz AMG GLE, Toyota Land Cruiser 300 и Audi Q8, земельные участки вблизи Киева, квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. долларов.

Ранее НАБУ и САП провели ряд обысков по этому делу.

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