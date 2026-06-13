Силы беспилотных систем поразили полигон на Запорожье во время учений подразделений рф

Ночью 12 июня беспилотники Сил беспилотных систем нанесли серию ударов по временно оккупированной территории Запорожской области. Под обстрел попали сразу три российских подразделения, находившиеся на учениях.

Об этом сообщает командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.

9 июня 2026, 12:38 Год под руководством «Мадяра»: сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных систем Большинство ударов Сил беспилотных систем приходится на личный состав войск рф, а также на их укрытия и блиндажи. Подробнее о ежемесячной статистике работы СБС – на инфографике от «Слово и дело».

В частности, удар был нанесен по полигону «Восточный» в селе Новопетровка. На момент атаки там одновременно проходили подготовку три подразделения российских войск:

40-я бригада морской пехоты с Камчатки, которая принимала участие в штурмах Угледара и понесла значительные потери,

1461-й полк 36-й армии, сформированный из военных из Бурятии,

1466-й полк 5-й армии, состоящий преимущественно из новобранцев из Приморского края.

Все эти подразделения, по данным украинской стороны, действуют на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Кроме удара по полигону, Силы беспилотных систем поразили ряд других военных объектов. В частности, вблизи села Вершина Вторая был атакован зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». В районе Новопетровки поражена зенитная установка ЗУ-23 и расчет переносного зенитного ракетного комплекса.

Также сообщается о поражении пункта управления подразделения беспилотников 120-го дивизиона морской пехоты вблизи Новоандреевки на территории Донецкой области.

Напомним, в ночь на 13 июня временно оккупированный Крым оказался под масштабной атакой беспилотников. Взрывы и работу российской противовоздушной обороны слышали жители Севастополя, Симферополя, Джанкоя, а также Сакского району.

В то время как в ночь на 12 июня под атаку беспилотников попали российские химические гиганты «Тольяттикаучук» в Самарской области и «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане.

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