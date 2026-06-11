ВМС «Нептуном» поразили военный объект Черноморского флота врага в Севастополе

В ночь на 11 июня Военно-морские силы Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по военному объекту Черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

Там рассказали, что удар был нанесен береговым ракетным комплексом «Нептун» по объекту в бухте Стрелецкая.

В результате поражения уничтожены места хранения вооружения и военной техники российского флота.

«Последовательное уничтожение военного потенциала противника лишает врага возможностей для наступательных действий на море и затрудняет реализацию его планов», – говорится в заявлении.

Напомним, накануне Силы обороны Украины нанесли удары сразу по четырем мостам, ведущим в временно оккупированный рф Крым. В частности, поражена колонна россиян из 50 военных грузовиков.

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди, в свою очередь, заявил, что в рамках кампании ударов БПЛА Украина планирует изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации уже в течение месяца.

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