В Харьковской области должностных лиц армии подозревают в поборах с военных

Троих должностных лиц армейского корпуса на Харьковщине подозревают в поборах с военнослужащих на сумму 274 тысячи гривен.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора в своем Телеграм-канале 10 июня.

При процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона о подозрении сообщено начальнику логистики – заместителю командира корпуса, начальнику отдела логистики штаба и офицеру организационно-планового отдела логистики.

Следствие установило, что подозреваемые вносили военнослужащих в документы как выполнявших боевые или специальные задачи. Это давало право начислять дополнительные финансовые вознаграждения. Однако за включение в такой перечень с подчиненных, по версии следствия, требовали деньги.

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«Следствие считает, что схему в декабре 2025 года организовал начальник логистики – заместитель командира корпуса, привлекши двух подчиненных. В феврале 2026 года начальник отдела логистики по его указанию поставил подчиненному офицеру требование систематически передавать средства за включение его и других военнослужащих в рапорты на выплату «боевых». А отказ от таких выплат мог повлечь негативные последствия во время прохождения службы», – говорится в сообщении Офиса.

Так в марте 2026 года один из подозреваемых получил 40 тыс. грн за включение военнослужащих в рапорты на выплату дополнительного вознаграждения за февраль. Впоследствии он потребовал еще 36 тыс. грн за март, а также поручил собрать 154 тыс. грн с других военных. В общей сложности речь шла о 190 тыс. грн, которые подозреваемые получили 29 апреля в служебном кабинете.

«28 мая должностных лиц задержали после получения еще 44 тыс. грн неправомерной выгоды. Общая сумма средств, которую сейчас инкриминирует следствие, составляет 274 тыс. грн.», – уточнили в Офисе Генпрокурора.

Во время обысков у подозреваемых изъяли документацию по начислению и выплате дополнительного вознаграждения. А также конфисковали черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, планшеты и деньги: 343 тыс. грн, 9 900 долларов США и 80 евро.

Подозреваемым инкриминируют получение неправомерной выгоды. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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