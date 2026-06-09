Оккупанты совершили новые атаки на Харьков и Запорожский район, среди пострадавших – дети

Во вторник вечером, 9 июня, в Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского беспилотника по жилому дому, в результате чего пострадали по меньшей мере трое гражданских. Также семь человек получили ранения во время удара по Вольнянску Запорожского района.

Об этом сообщают городской голова Харькова Игорь Терехов, руководитель ОВА Олег Синегубов и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Мэр Харькова сообщил о новом ударе по городу около 21:00, заявив о попадании «шахеда» в жилой дом в Холодногорском районе. В результате российского удара пострадали по меньшей мере три человека, среди них – 14-летний ребенок.

При этом Синегубов уточнил, что во время атаки на Холодногорский район пострадали 48-летняя и 71-летняя женщины, врачи оказали им необходимую помощь. Также 14-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс.

«В результате «прилета» в землю рядом с частным жилым домом, загорелась крыша дома. Повреждены 8 частных домовладений, многоквартирный дом и три автомобиля», – написал руководитель области.

В то же время, российские оккупационные войска нанесли удар дроном по городу Вольнянск Запорожского района, в результате чего пострадала семья с малолетними детьми. В городе в результате атаки повреждены частные дома.

«Россияне атаковали Вольнянск БПЛА. Травмы получили 3-летняя девочка, 7-летний мальчик и их 33-летняя мать», – говорится в сообщении.

Как пишет Федоров, также пострадал 65-летний мужчина. Всех пострадавших госпитализировали и сейчас каждому оказывается медицинская помощь.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что количество пострадавших в Вольнянске достигло семи человек, в результате вражеской атаки был разрушен двухэтажный жилой дом, где возник пожар. Спасатели ликвидировали пожар на площади 120 кв.м.

Как известно, оккупационные войска россии вечером во вторник, 9 июня, нанесли удар беспилотниками по Харькову. Взрывы прозвучали в четырех районах города.

Напомним, количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье в понедельник, 8 июня, возросло до 32 человек.

Также сообщалось, что в ночь на вторник российские оккупационные войска атаковали жилые районы Харькова и Чугуева, в результате обстрелов пострадали 19 мирных жителей, четыре человека погибли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.