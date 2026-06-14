Войска рф нанесли массированные удары по Путивлю на Сумщине

Оккупационные войска россии в воскресенье, 14 июня, нанесли массированные удары по городу Путивль Сумской области. В результате атаки на территории населенного пункта возникли пожары.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

14 июня 2026, 14:09 Стало известно, сколько ракет и дронов запустила рф за неделю по Украине По словам Зеленского, только за последние семь дней рф осуществила почти две тысячи атак ударными и 17 ракетами различных типов.

К ликвидации последствий обстрела привлекались спасатели, однако во время тушения пожаров оккупанты повторно атаковали место проведения работ. Личный состав успел отойти в безопасное место, поэтому среди чрезвычайщиков пострадавших нет.

Также из-за обстрелов был поврежден дом пожилой женщины,, сама женщина травм не получила.

«Несмотря на постоянную угрозу повторных ударов, все очаги горения ликвидированы», – указано в сообщении.

Напомним, что 14 июня армия рф также ударила беспилотниками по железнодорожной станции «Лозовая» на Харьковщине. В результате атаки ранения получили машинист и помощник машиниста.

Кроме того, россияне обстреляли автомобили в пригороде Запорожья, ранены гражданские.

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