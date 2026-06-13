На Сумщине дрон рф атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый

Утром 13 июня российский беспилотник атаковал гражданское транспортное средство в Белопольской громаде Сумской области. В результате удара погибла женщина, еще один человек получил ранение.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.
По данным следствия, атака произошла около 07:30. Дрон рф ударил по гражданскому автомобилю на территории Белопольской громады.
В результате атаки погибла 64-летняя пассажирка. 66-летний водитель получил ранение.
Прокуроры вместе с другими правоохранителями документируют последствия обстрела. Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.
По данным полиции, в течение суток в результате российских атак в Шосткинской громаде погибли два человека. Еще 16 человек в Сумской области были ранены или травмированы.
Кроме того, в Белопольской громаде в результате удара дрона была ранена 63-летняя женщина.
Напомним, в ночь на субботу, 13 июня, российские войска осуществили атаку беспилотниками по территории Украины. Всего противник применил 118 ударных и имитационных дронов разных типов.
Также сообщалось, что войска рф нанесли серию ударов по Днепропетровской области, применив КАБы и беспилотники. Повреждены дома, магазины и инфраструктура, есть пострадавшие.
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