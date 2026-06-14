Стало известно, сколько ракет и дронов запустила рф за неделю по Украине

Национальная безопасность
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю россия атаковала Украина 1920 ударными дронами, 1790 управляемыми авиабомбами и 17 ракетами различных типов.
Слово и дело

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение последней недели россия выпустила по территории Украины 1920 ударных беспилотников, 1790 управляемых авиационных бомб и 17 ракет различных типов.

Об этом глава государства написал в Telegram.

По словам президента, российские войска ежедневно наносят удары по украинским городам и общинам, атакуя гражданскую инфраструктуру.

«Сотни ударов наносит россия по украинским городам и общинам, ежедневно атакуя нашу гражданскую инфраструктуру. Только за эту неделю россияне выпустили по Украине 1920 ударных дронов, 1790 управляемых авиационных бомб и 17 ракет различных типов. Противодействия этим ударам должно стать больше», – подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что в настоящее время идет подготовка к будущим саммитам G7, Европейского Союза и НАТО. Украина рассчитывает, что по результатам этих встреч будут приняты конкретные решения по усилению поддержки Киева. Речь идет, в частности, об укреплении украинской противовоздушной обороны, расширении дальнобойных возможностей Сил обороны, развитии сотрудничества в формате Drone Deals и усилении санкционного давления на рф.

Напомним, утром 14 июня российские войска нанесли удар по предприятию в Днепре, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения.

В ночь на воскресенье, 14 июня, российские войска совершили очередную атаку по территории Украины, применив 98 ударных и имитационных беспилотников различных типов.

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