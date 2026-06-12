Войска рф атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, погиб работник

Российские оккупационные войска в пятницу, 12 июня, нанесли удар по теплоэлектростанции компании ДТЭК. В результате атаки есть жертва.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Жертвой российской атаки стал работник предприятия, а еще один человек получил ранение. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме человеческих потерь, удар нанес значительные повреждения энергетическому оборудованию станции.

«С начала полномасштабного вторжения россия совершила почти 230 атак на ТЭС ДТЭК», – говорится в сообщении.

Напомним, утром 12 июня россияне атаковали ударными БПЛА город Запорожье. Один из беспилотников оккупантов попал в терминал почтового оператора. Также войска рф атаковали один из торговых центров.

Кроме того, в ночь на 12 июня российские войска атаковали Сумскую область дронами. Повреждена железнодорожная инфраструктура, погибла сотрудница «Укрзализныци», еще одна женщина получила ранение.

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