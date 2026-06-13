Ночью ПВО ликвидировала почти все дроны, которыми рф атаковала Украину

В ночь на субботу, 13 июня, российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Украины. Всего противник применил 118 ударных и имитационных дронов различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

как рассказывают военные, россияне запускали ударные БПЛА типа Shahed, в частности реактивные модификации, а также беспилотники «Гербера», «Италмас», барражирующие боеприпасы «Бандероль» и дроны-имитаторы «Пародия». Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в рф, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинские защитники сбили или подавили средствами РЭБ 110 вражеских беспилотников. В то же время зафиксировано попадание трех ударных дронов в трех локациях. Также в шести местах зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА.

Напомним, накануне, 12 июня, российские войска массированно атаковали Сумщину беспилотниками. Была повреждена железнодорожная инфраструктура, погибла сотрудница железной дороги, еще одна получила ранения.

Всего россияне в ночь на 12 июня атаковали Украину 117 ударными беспилотниками различных видов.

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