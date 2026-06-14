Россия ударила дроном по гражданской машине в Беленьком: есть погибшая и раненые

Российские войска 14 июня атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в селе Беленькое Запорожской области. В результате удара погибла 73-летняя женщина, еще четверо пожилых людей получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
По его словам, россияне атаковали FPV-дроном автомобиль в Беленьком.
В результате удара погибла 73-летняя женщина. Ранения получили женщины 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина.
Напомним, что 14 июня армия рф также ударила беспилотниками по железнодорожной станции «Лозовая» на Харьковщине. В результате атаки ранения получили машинист и помощник машиниста.
Кроме того, россияне обстреляли автомобили в пригороде Запорожья, ранены гражданские.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»