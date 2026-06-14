Россия ударила дроном по гражданской машине в Беленьком: есть погибшая и раненые

Российские войска 14 июня атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в селе Беленькое Запорожской области. В результате удара погибла 73-летняя женщина, еще четверо пожилых людей получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

14 июня 2026, 09:17 Воздушные силы рассказали, как отработала ПВО по российским целям в течение ночи Россия совершила очередную массированную атаку беспилотниками по Украине. Большинство воздушных целей удалось сбить или подавить средствами ПВО и РЭБ.

По его словам, россияне атаковали FPV-дроном автомобиль в Беленьком.

В результате удара погибла 73-летняя женщина. Ранения получили женщины 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина.

Напомним, что 14 июня армия рф также ударила беспилотниками по железнодорожной станции «Лозовая» на Харьковщине. В результате атаки ранения получили машинист и помощник машиниста.

Кроме того, россияне обстреляли автомобили в пригороде Запорожья, ранены гражданские.

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