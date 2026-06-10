Оккупанты атаковали Сумы «шахедом», обломки упали на пассажирский поезд

Национальная безопасность
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Российская армия в среду, 10 июня, атаковала Сумы шахедом. Подбитый беспилотник упал на территории городского вокзала.
Фото: Укрзализныця

Российская оккупационная армия в среду, 10 июня, атаковала Сумы «шахедом». Подбитый беспилотник упал на территории городского вокзала.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

Там рассказали, что вражеский дрон был сбит над зданием вокзала во время воздушной тревоги, его обломки упали на пассажирский поезд №143 Сумы-Рахов.

В результате падения обломков загорелась крыша последнего вагона. Отмечается, что в момент атаки пассажиры и работники поездной бригады находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

«Поезд отправился и движется с задержкой +5 часов. Делаем все, чтобы наверстать отставание от графика», – указано в сообщении.

Telegram-каналы опубликовали видео, на котором виден момент падения дрона. Также ранее заявлялось, что в результате атаки якобы есть пострадавшие.

Напомним, утром 10 июня российская оккупационная армия нанесла удар по жилому сектору города Сумы. Пострадали два человека.

В целом же в ночь на 10 июня россия атаковала Украину 207 беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 181 цель, однако зафиксированы попадания на нескольких локациях.

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