На границе стало меньше российских ДРГ: в ГПСУ назвали причину

Россия снизила активность своих диверсионно-разведывательных групп на приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В ГПСУ объясняют это тем, что сейчас у оккупантов другая задача – они пытаются создать «буферную зону».

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

6 июня 2026, 14:42 В ГПСУ предупредили о риске провокаций из Беларуси в сторону Киева С территории Беларуси нельзя исключать провокационные действия в направлении Киева и западных регионов Украины. В Государственной пограничной службе заявили, что такие сценарии уже наблюдались в 2022 году.

По его словам, активность российских ДРГ на приграничье снизилась за длительный период. Демченко отметил, что враг понимает изменение своей задачи и для попыток создать «буферную зону» чаще использует пехотные группы.

«В целом за очень длительный период активность вражеских диверсионно-разведывательных групп снизилась. Враг понимает, что задача у него другая – он планирует создать буферную зону, и для этого больше подходит применение пехотных групп», – сказал спикер ГПСУ.

В то же время Демченко подчеркнул, что угроза применения российских диверсионно-разведывательных групп не исчезла полностью.

«Нельзя сказать, что эта угроза полностью сошла к нулю, но такой активности, как это было раньше, сейчас, к счастью, не фиксируется», – отметил он.

Напомним, ранее иностранные СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и сейчас не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Также аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что количество наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки.

А военный обозреватель Денис Попович проанализировал ситуацию и рассказал, действительно ли россия теряет инициативу на поле боя.

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