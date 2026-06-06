В ГПСУ предупредили о риске провокаций из Беларуси в сторону Киева

С территории Беларуси нельзя исключать провокационные действия в направлении Киева и западных регионов Украины. В Государственной пограничной службе заявили, что такие сценарии уже наблюдались в 2022 году.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в Media Center Ukraine.

1 июня 2026, 17:34 Военный потенциал вооруженных сил Польши и Литвы по сравнению с белорусской армией На инфографике – военный потенциал союзницы рф Беларуси в сравнении с военной мощью стран, которые могут стать первыми жертвами расширения агрессии Кремля.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что риск провокаций со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, речь идет, в частности, о направлении Киева и западном участке границы.

«Могут быть провокации и по направлению Киева. Могут быть провокации по направлению западного участка с целью перерезания логистических путей. Это также наблюдалось и в 2022 году», – сказал Демченко.

Он подчеркнул, что Украина должна готовиться к худшим сценариям.

«Нужно быть сильнее того, что к нам может прийти», – добавил спикер ГПСУ.

Напомним, в первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

«Слово и дело» также сравнило военный потенциал союзницы рф Беларуси с военной силой стран, которые могут стать первыми жертвами расширения агрессии Кремля.

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