В Киеве задержали военнослужащих, подозреваемых в избиении мужчины до смерти

В Киеве во время драки двое мужчин совершили нападение на 45-летнего местного жителя, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Подозреваемым военным грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел ночью в начале июля на Набережном шоссе Киева.

«Водитель мусоровоза неподалеку от пешеходного моста заметил на обочине дороги тело мужчины и сообщил об этом на спецлинию 102. На место немедленно прибыли следственно-оперативные группы Подольского управления полиции и столичного главка, оперативники и кинологи», – говорится в сообщении.

По данным следствия, погибший – 45-летний местный житель. Между ним и двумя нетрезвыми мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. Фигуранты нанесли последнему многочисленные удары руками и ногами, а когда тот упал на землю, продолжили его бить. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте инцидента.

Полиция установила лиц, причастных к преступлению – ими оказались двое местных жителей, военнослужащие в возрасте 27 и 33 лет.

«В тот же день оперативники разыскали их, а следователи при силовой поддержке бойцов КОРД задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», – заявили в пресс-службе.

Следователи Подольского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего.

Суд арестовал подозреваемых без права на залог, им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Как известно, недавно двум военным из «Скели» сообщили о подозрениях из-за избиения и пыток побратимов.

Напомним, ранее в Затоке Одесской области отдыхающий, по данным полиции, избил ветерана АТО металлической палкой по голове.

Также польская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении украинской пары во Вроцлаве. При этом в Украине призвали провести полное и беспристрастное расследование нападения.

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