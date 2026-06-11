Трамп пообещал захватить стратегически важный для Ирана остров Харк

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить контроль над иранским островом Харк – ключевым нефтяным хабом страны.
Соответствующее заявление он обнародовал в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, вечером 11 июня Соединенные Штаты нанесут новый «очень мощный» удар по Ирану, а в «не слишком отдаленном будущем» возьмут под контроль остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры.
Американский лидер сообщил о планах получить «полный контроль» над иранскими рынками нефти и газа, сравнив такой сценарий с политикой США по Венесуэле.
Трамп также в очередной раз заявил, что флот, военно-воздушные силы, радары, зенитные установки и все другие средства обороны Ирана, а также большая часть его наступательных возможностей, уже уничтожены.
Стоит отметить, что остров Харк имеет критическое значение для экономики Ирана. Через расположенный там терминал проходит около 90% иранского нефтяного экспорта.
Напомним, в ночь на 11 июня Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана. Это уже второй день подряд, когда американские военные атакуют иранские объекты. В Вашингтоне заявили, что операция стала ответом на уничтожение американского военного вертолета Apache.
Накануне иранские военные заявили о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов на фоне эскалации напряженности и боевых действий в регионе. Кроме того, Тегеран заявил об ударе по авиабазам США с истребителями.
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