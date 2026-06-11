Трамп пообещал захватить стратегически важный для Ирана остров Харк

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить контроль над иранским островом Харк – ключевым нефтяным хабом страны.

Соответствующее заявление он обнародовал в соцсети Truth Social.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По словам Трампа, вечером 11 июня Соединенные Штаты нанесут новый «очень мощный» удар по Ирану, а в «не слишком отдаленном будущем» возьмут под контроль остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Американский лидер сообщил о планах получить «полный контроль» над иранскими рынками нефти и газа, сравнив такой сценарий с политикой США по Венесуэле.

Трамп также в очередной раз заявил, что флот, военно-воздушные силы, радары, зенитные установки и все другие средства обороны Ирана, а также большая часть его наступательных возможностей, уже уничтожены.

Стоит отметить, что остров Харк имеет критическое значение для экономики Ирана. Через расположенный там терминал проходит около 90% иранского нефтяного экспорта.

Напомним, в ночь на 11 июня Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана. Это уже второй день подряд, когда американские военные атакуют иранские объекты. В Вашингтоне заявили, что операция стала ответом на уничтожение американского военного вертолета Apache.

Накануне иранские военные заявили о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов на фоне эскалации напряженности и боевых действий в регионе. Кроме того, Тегеран заявил об ударе по авиабазам США с истребителями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.